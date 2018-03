Reggio Calabria: si è svolta al Cedir l’Assemblea Pubblica [FOTO e INTERVISTA]

9 marzo 2018 22:36

Si è svolta al Cedir l’Assemblea Pubblica

Questo pomeriggio si è svolta presso la Sala Versace del Cedir l’Assemblea Pubblica, convocata ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Comunale di Reggio Calabria, su: “La questione morale a Reggio Calabria: cosa è cambiato negli ultimi due anni sulla trasparenza, legalità e partecipazione?”. Presenti all’assemblea il Sindaco ed i consiglieri e assessori del comune. Ha aperto l’Assemblea Giuseppe Licordari, leggendo una relazione del Movimento Reggio Non Tace: “Perché siamo qui stasera? In questi due anni e mezzo di un amministrazione comunale a che punto è la questione morale circa la partecipazione, la trasparenza e la legalità? A che punto è la questione sugli istituti di partecipazione? Il bilancio partecipato? Le questioni relative agli alloggi popolari? Come viene affrontato l’universo dello studio e del lavoro dei giovani? Come si affronta la gestione della Sanità in Calabria? L’edilizia scolastica? L’acqua? I rifiuti? E le condizioni delle nostre strade? È fondamentale per noi che i cittadini, che non vogliono piegarsi a logiche di spartizione di potere, vengano coinvolti e si sentano responsabilizzati nei processi di amministrazione della città. Tali processi servono a generare risposte condivise alle domande fondamentali per la nostra città. Bisogna lavorare sul riconoscimento tra i cittadini che sono l’unica risorsa pulita contro chi preferisce stare nell’ombra e fare profitto solo per se stesso ed i suoi compari. Cerchiamo allora - conclude Licordari - di non dire solo parole, ma di fare insieme per il bene comune, disponibili all’onestà, sincerità e disponibilità di aiutare gli altri per affermare sempre meglio l’umanità che è in noi”. Dopo la lettura della relazione sono seguiti circa 40 interventi dei cittadini che si sono prenotati a parlare, la durata massima di ciascun intervento è stata di 3 minuti. Ha concluso il Sindaco rispondendo agli interventi.