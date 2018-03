Reggio Calabria: grande festa per l’Asd Reggina Uic Onlus

26 marzo 2018 22:46

Grande festa per l’Asd Reggina Uic Onlus

Grande festa per l’Asd Reggina Uic Onlus che batte l’Asd Omero Bergamo nella finalissima conquistando la coppa Italia. Si è conclusa così la prestigiosa manifestazione al termine di una fase finale incerta e spettacolare. Nella palestra dell’Istituto “Paolo Colosimo”, a Napoli, la Reggina ha superato Trento in semifinale (5-3) grazie al silver gol, mentre nell’altra sfida i padroni di casa del Colosimo sono stati battuti di misura (1-2) da Bergamo, che poi ha ceduto ai calabresi nel doppio confronto finale. La Fispic si congratula con la Reggina, vincitrice del titolo, e fa i complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato ad un’avvincente edizione della coppa Italia. Soddisfatto Armando Paviglianiti che ha espresso parole di compiacimento nei confronti degli alteti e dei tecnici che hanno ottenuto questo importante risultato ha aggiunto paviglianiti che non era andato proprio giu’ il terzo posto alla filale scudetto disputata proprio tra le mura amiche. Complimenti sono stati espressi anche dal delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella e dal Presidente Comitato Paralimpico Calabria Antonino Scagliola.