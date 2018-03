Reggio Calabria: Anassilaos incontra il mondo del fantasy

17 marzo 2018 22:21

Associazione Culturale Anassilaos affronta il tema del fantasy con una conversazione del Dott. Massimiliano Barberio, giovane studioso e appassionato del settore

La letteratura “fantasy” incontra oggi il consenso di molti lettori ma il genere, al di là degli autori più celebrati e meritevoli, appare inflazionato da pubblicazioni di non grande spessore letterario che puntano soprattutto all’aspetto commerciale a scapito della qualità. Sembra dunque opportuno affrontare il tema del “fantasy” e l’Associazione Culturale Anassilaos lo farà martedì 20 marzo alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso con una conversazione del Dott. Massimiliano Barberio, giovane studioso e appassionato di letteratura fantasy sul tema “Le tradizioni del e nel Fantasy”. Egli tratterà innanzitutto delle radici del genere fantasy che deriva dalla romance e dall’epica dei tempi passati, di cui riprende i temi con riferimento all’epica germanica, all’epica cortese, arturiana, fino alle parti più “fantasy” dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Da qui il relatore affronterà la letteratura gotica per giungere a Tolkien e a C.S. Lewis. Di tali autori analizzerà “Il Signore degli Anelli” e “Le Cronache di Narnia” esaminando l’High Fantasy, principalmente di Tolkien, la branca che più si ricollega ai fasti del passato con i suoi eroi cavallereschi e il Low Fantasy, che si riallaccia al realismo ed alla letteratura novecentesca con il fenomeno letterario e seriale de Il Trono di Spade. Non mancherà un riferimento agli autori che hanno unito i due generi nelle loro saghe, come Ursula K. Leguin nel suo Ciclo di Terramare o Sanderson nel suo Mistborn. Alla fine di tale excursus il Dott. Barberio tratterà della situazione del fantasy odierno, un genere che oggi appare gravato dai cliché con cui il mercato dell’editoria ha subissato il genere consentendo anche la pubblicazione di lavori di dubbia qualità. Un problema che può forse essere risolto ritornando alle genuine origini del genere.