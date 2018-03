La Reggina in ricordo di Davide Astori, all’asta la maglia di capitan Castiglia

10 marzo 2018 15:12

Serie C: la Reggina omaggia Davide Astori il calciatore della Fiorentina e della Nazionale scomparso prematuramente domenica scorsa

La Reggina omaggia Davide Astori il calciatore della Fiorentina e della Nazionale scomparso prematuramente domenica scorsa. In occasione della gara con il Monopoli, il capitano della Reggina Ivan Castiglia indosserà una maglia speciale con la scritta “Ciao Davide 13” sotto il logo ufficiale del Club. Al termine della gara, la maglia del capitano amaranto sarà venduta all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza (seguiranno info in merito). Oltre al minuto di raccoglimento prima dell’inizio del match indetto dalla Lega, la Reggina chiede la collaborazione del pubblico amaranto lanciando l’iniziativa di alzarsi in piedi al 13’ del primo tempo e applaudire per sessanta secondi.