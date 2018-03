Quirinale: giovani modello, domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (6)

11 marzo 2018 11:06

(AdnKronos) – Passando all’ambito della partecipazione e della solidarietà, William Turcinovic, di Isernia, altro ragazzo del ’99, ha realizzato un sito web per raccogliere le segnalazioni degli studenti e offrire, anche alle istituzioni, un quadro aggiornato delle criticità degli istituti scolastici della Regione.

Lorenzo Ripani, 16 anni di Ascoli Piceno, pur essendo vittima del sisma dell’agosto 2016, ha contribuito ad approntare, nelle prime ore dopo il terremoto, un centro di accoglienza, senza smettere nei mesi successivi di sostenere gli sfollati e di aiutare le persone in difficoltà.

Tornando nel Lazio, a Maccarese, sul litorale romano, Giacomo Lovato, 17 anni, dopo che la sua scuola aveva subito una serie di furti ed era stata derubata di attrezzature costose e importanti per la didattica, ha organizzato una raccolta fondi, conclusasi con una festa e uno spettacolo molto seguiti.