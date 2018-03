Quirinale: giovani modello, domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (4)

11 marzo 2018 11:06

(AdnKronos) – Sempre nel Lazio, Stefano Martinangeli, 14 anni, di Cerveteri, come volontario nell’area protetta del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, è una guida per i visitatori e si dedica alle attività didattiche, legate alle peculiarità del territorio. Le sue collezioni naturalistiche sono diventate una parte importante del Museo della Natura all’interno dell’area protetta e proprio per il suo appassionato e rigoroso lavoro ne viene considerato il “direttore”.

La padovana Martina Zanato, 17 anni, si impegna a favore dell’integrazione di bambini con difficoltà, mentre Eleonora Cavagna, 15 anni, di Camandona, in provincia di Biella, con i suoi compagni di classe ha ideato un progetto per riqualificare l’isola di Budelli e per evitare che fosse ceduta a soggetti privati.

Simone Borsetti, 17 anni, di Ferrara, ha elaborato proposte accolte nel Piano urbano per la mobilità sostenibile della sua città, mentre il coetaneo Simone Baglivo, di Roma, come più giovane socio di Retake, tra gli studenti si dedica particolarmente a compiere analisi e formulare proposte al fine di migliorare la qualità del trasporto urbano.