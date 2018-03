Quirinale: giovani modello, domani da Mattarella ‘Alfieri Repubblica’/Adnkronos (2)

11 marzo 2018 11:06

(AdnKronos) – Tra gli altri atti di coraggio premiati da Mattarella, si segnala la storia di Federica Lecca, fresca diciottenne, di San Gavino Monreale, in Sardegna, capace di reagire ad una situazione drammatica, aiutando anche la sorella a superare una condizione di grande difficoltà e ora pronta ad affrontare le sfide di una neo maggiorenne fuori famiglia.

Con lei Aurora Sirigu, 17 anni, di Casaletto Lodigiano, in Lombardia, che non ha esitato a salire sul tetto di un magazzino per convincere un suo compagno di classe a non compiere gesti estremi.

Ampio spazio tra i premiati è stato dato a quanti si sono impegnati per la promozione dell’ambiente, inteso sia come salvaguardia del territorio sia come sviluppo del patrimonio culturale e sociale. Giovanni Atzeni, 18 anni da compiere tra qualche giorno, di Sassari, è animatore, in Sardegna, del Plant for the Planet, associazione ambientalista a cui partecipano bambini e ragazzi di ogni parte del mondo. Iniziando all’età di 11 anni, è arrivato a piantare da solo oltre 400 alberi, trovando gli spazi, chiedendo i permessi, chiamando alla partecipazione tante persone e coinvolgendo l’Ente Foreste.