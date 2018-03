Privacy: Soro, possibile anche in Italia intervento Cambridge analitica

20 marzo 2018 17:08

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – ‘Non ho elementi per dire se anche in Italia sia accaduto e chi sia il destinatario di questa campagna di riconquista degli elettori e di allargamento in qualche modo viziato del consenso, però è possibile ed essendo possibile non possiamo sorprenderci se anche da noi oltre che negli Usa, in Inghilterra o in altre parti del mondo si utilizzano questi canali per la ricerca del consenso”. Lo sottolinea a Radio Radicale il presidente dell’Autorità per la tutela dei dati personali Antonello Soro .

“Se è possibile -aggiunge- ci sarà sempre qualcuno che è in grado comprare questo servizio, il problema non è tanto quello di identificare chi è stato l’ultimo a farlo, anche se questo è interessante, quanto di impedire che possa verificarsi”.