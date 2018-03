Previsioni Meteo, verso Pasqua e Pasquetta con temperature in aumento: +27°C tra Calabria e Sicilia

28 marzo 2018 15:46

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta 2018: gli ultimi aggiornamenti sul tempo della Settimana Santa in Italia, temperature in aumento

Previsioni Meteo- Splende il sole sull’Italia e le temperature sono in forte aumento da Nord a Sud: abbiamo +18°C a Siracusa, Sassari, Olbia e Foggia, +17°C a Palermo, Firenze, Catania, Cagliari, Ancona, Caserta, Ferrara e Cesena, +16°C a Roma, Cosenza, Latina, Benevento, Oristano e Merano, +15°C a Napoli, Torino, Bologna, Verona, Modena, Trento, Udine, Bari, Reggio Calabria e Lecce. Clima mite, quindi, dalle Alpi al Canale di Sicilia, e in ulteriore aumento nelle prossime ore. Già oggi pomeriggio la colonnina di mercurio salirà ulteriormente verso l’alto, soprattutto in Sardegna dove varie località supereranno i +20°C. Domani, Giovedì 29 Marzo, farà ancora più caldo con picchi di +20°C anche in Sicilia e su molte altre regioni (vedi mappe a corredo dell’articolo). Arriveranno anche le prime piogge del nuovo peggioramento al Centro/Nord, tra Liguria orientale e alta Toscana già dal mattino, sul Nord/Est e in modo particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio. Inizierà così un forte peggioramento che tra Venerdì e Sabato coinvolgerà tutto il Centro/Nord, mentre al Sud sarà ancora più caldo soprattutto Venerdì 30 con temperature di oltre +26/+27°C tra Calabria e Sicilia.