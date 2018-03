Previsioni Meteo, impressionante vampata di caldo in Calabria e Sicilia: tanta sabbia del Sahara, “caccia” ai primi +30°C del 2018

16 marzo 2018 11:52

Previsioni Meteo, tutte le mappe e i dettagli sulla situazione in Italia: eccezionale vampata di caldo anomalo dal cuore del Sahara, oggi pomeriggio attesi i primi +30°C del 2018

Previsioni Meteo- Mentre si continua a blaterare di “Burian Bis” (che non c’è e non ci sarà, arriverà invece l’atteso colpo di coda dell’Inverno ma soltanto a metà della prossima settimana, da Martedì 20 Marzo in poi, senza gelo ne’ neve in pianura), l’Italia sta vivendo in queste ore un’incredibile vampata di caldo africano. Tra stasera e domani mattina avremo addirittura un’isoterma di +20°C ad 850hPa raggiungere la Sicilia sud/orientale e lambendo la Calabria meridionale. Una situazione tipicamente estiva che farà impennare le temperature in modo incredibile. Secondo gli ultimi aggiornamenti tra Sicilia settentrionale e Calabria tirrenica (da Cefalù a Capo d’Orlando, da Barcellona Pozzo di Gotto a Scilla, da Palmi a Vibo Valentia, da Tropea a Lamezia Terme fino ad Amantea, Paola e persino Maratea!) avremo temperature di +24/+25°C in piena notte, tra stasera e domani mattina, come solitamente accade soltanto nei più caldi giorni dell’estate!

Oggi pomeriggio, intanto, ci attendiamo i primi +30°C del 2018: sono già stati sfiorati Domenica scorsa con +28°C in Sicilia e +26°C in Calabria, e oggi pomeriggio potrebbero essere raggiunti soprattutto nella Sicilia centro/orientale che già stamattina è infuocata. Alle ore 11:15, infatti, avevamo già +25°C a Siracusa, +24°C a Catania, Noto, Parternò e Mineo, +23°C a Lentini, Trecastagni, Mascalucia, Donnalucata, Sambuca di Sicilia e Ramacca, +22°C a Caltagirone, Sciacca, Agrigento, Augusta, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Pace del Mela, Scicli, Ispica, Pachino, Acate, Comiso, Gela e Francofonte.

Fa caldissimo anche in Calabria con +24°C a Luzzi, +23°C a Cosenza, Castrovillari, Cerzeto, Platì, Dipignano e Torano Castello, +22°C a Catanzaro, Sant’Alessio in Aspromonte e Bisignano, +21°C a Tropea, Cittanova, Feroleto della Chiesa e Sellia, +20°C a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Serra San Bruno, Paola, Altilia, Belsito, Mileto, Tarsia, San Sosti, Chiaravalle Centrale e Cropalati.

Tanta sabbia del Sahara rende l’atmosfera davvero desertica, con il sole velato dalla polvere del deserto.

Le temperature sono decisamente elevate anche nelle Regioni centro/meridionali, dove abbiamo sempre dai dati delle 11:15 ben +20°C a Termoli, Cerignola, Barletta e Tursi, +19°C a Bari, Pescara, Foggia, Vieste, Monopoli, Molfetta, Palo del Colle, Nova Siri Marina e Senise, +18°C a Guidonia, Castellammare di Stabia, Pompei, Positano, Vasto, Pisticci e Marconia, +17°C a Taranto, Matera, Latina, Sorrento, Senigallia, Porto Sant’Elpidio, Venosa, Pomarico, Castelluccio Inferiore e Chiaromonte, +16°C a Roma, Napoli, Lecce, Ancona, Avellino, Benevento, Marcianise, Caserta, Brindisi, Miglionico, Jesi e Pineto, +15°C a Salerno, Potenza e Frosinone. Temperature tutte in aumento nel pomeriggio/Sera.

Fa caldo anche al Nord con +14°C a Genova, +13°C a Milano, Bologna, Verona, Trieste e Ferrara, +12°C a Torino, Padova, Mantova e Vicenza. Anche qui nel pomeriggio farà ancora più caldo. E’ già primavera, anzi, quasi Estate al Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: