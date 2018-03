Previsioni Meteo per Domenica 11 Marzo: super caldo in Calabria e Sicilia, piogge torrenziali al Nord

9 marzo 2018 22:44

Previsioni Meteo, attenzione a Domenica 11 Marzo: in Calabria e Sicilia sarà Primavera ma al Centro/Nord arriveranno piogge torrenziali, alto rischio alluvione tra Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana. I dettagli

Previsioni Meteo- Scatta l’allarme alluvione per il forte maltempo in arrivo Domenica 11 Marzo al Centro/Nord Italia, dove avremo piogge torrenziali in risalita dal Mediterraneo occidentale. Un flusso temporalesco da Sud/Ovest verso Nord/Est si abbatterà sull’Italia colpendo in modo particolare Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Avremo piogge molto abbondanti soprattutto tra Liguria, Emilia e alta Toscana. Le temperature rimarranno molto elevate, sull’Appennino settentrionale nevicherà soltanto oltre i 2.200 metri di quota, quindi si scioglierà tutta la neve presente alle quote inferiori. Uno scioglimento rapidissimo, per il caldo e la pioggia, che andrà a ingrossare velocemente tutti i corsi d’acqua di Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna e alta Toscana. La concomitanza tra le piogge e lo scioglimento della neve determinerà il rischio di esondazioni di numerosi fiumi tra, appunto, queste quattro Regioni, mentre sulle Adriatiche centrali e in tutto il Sud avremo temperature tardo-primaverili, addirittura fino a +27°C in Sicilia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: