Previsioni Meteo, sbuffo caldo dal Nord Africa: nel weekend oltre +25°C in Calabria e Sicilia

9 marzo 2018 13:54

Previsioni Meteo, temperature in forte aumento in tutt’Italia: clima primaverile, ma nel weekend al Nord arriva il maltempo con forti piogge e temporali

Previsioni Meteo- Splende il sole oggi su gran parte d’Italia, soprattutto sulle Regioni del Centro e del Nord, ma anche su gran parte del Sud. Nuvolosità diffusa, invece, nel mar Tirreno, in Calabria, Sicilia e nel Salento, ma senza precipitazioni significative. Le temperature sono miti, primaverili, in tutto il Paese: alle ore 13:00 avevamo +19°C a Siracusa e Faenza, +18°C a Bologna, Foggia, Oristano e Benevento, +17°C a Roma, Catania, Cagliari, Lecce, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Ferrara, Caserta, Rimini, Olbia, Cerignola, Riccione e Cesena, +16°C a Torino, Palermo, Firenze, Messina, Taranto, Reggio Calabria, Sassari, Latina, Modena, Ancona, Avellino, Modica, Brindisi e Vasto, +15°C a Milano, Napoli, Bari, Mantova, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Molfetta, Monopoli e Frosinone, +14°C a Salerno, Viterbo, Trapani, Agrigento e Pordenone, +13°C a Genova, L’Aquila, Pescara e Merano, +12°C a Verona, Padova, Udine e Trieste.

Domani, Sabato 10 Marzo, farà ancora più caldo soprattutto in Sardegna e Sicilia con picchi di +25°C, ma anche temperature superiori ai +20°C tra Molise, Puglia, Basilicata e vicinissime ai +20°C persino su Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana, Lazio e Campania. Sarà una splendida giornata di sole in tutto il Centro/Sud, ma arriveranno le prime piogge al Nord, soprattutto in Liguria, alta Toscana, Piemonte, Lombardia e in serata anche al Nord/Est. Precipitazioni che si intensificheranno sensibilmente Domenica, ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: