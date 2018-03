Previsioni Meteo, primo weekend di Marzo variabile in Calabria e Sicilia

3 marzo 2018 15:48

Previsioni Meteo, forti piogge oggi sull’Italia tirrenica. Domani splenderà il sole nel giorno delle elezioni con temperature molto miti, ma in serata arriva un nuovo peggioramento dalla Sardegna al resto d’Italia

Previsioni Meteo- Primo weekend di Marzo dal clima variabile sull’Italia: stamattina il clima è decisamente mite al Sud, dove abbiamo +21°C a Siracusa, +20°C a Palermo e Reggio Calabria, +18°C a Catania, Cagliari e Olbia, +17°C a Crotone, +16°C a Lecce mentre al Nord fa ancora molto freddo con nevicate in pianura. Abbiamo in pieno giorno -1°C a Cuneo e Alessandria, 0°C a Milano, Torino, Bologna, Vercelli, Novara, Ferrara, Modena, Asti, Pavia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, +1°C a Verona, Brescia e Cremona. In Liguria le temperature stanno aumentando sensibilmente ma restano comunque basse, con Genova a +4°C sotto il diluvio (sono caduti soltanto stamattina ben 40mm di pioggia).

Durante la giornata odierna le precipitazioni si estenderanno alle Regioni centrali e meridionali tirreniche, con forti piogge nel pomeriggio/sera tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e zone interne di Abruzzo, Molise e Basilicata. Attenzione ai corsi d’acqua, in rapido ingrossamento per lo scioglimento della neve. In Toscana i fiumi sono già in piena da ieri, e nelle prossime ore si ingrosseranno anche al Centro/Sud.

Domani, Domenica 4 Marzo nel giorno delle Elezioni Politiche, tornerà a splendere il sole in tutt’Italia con temperature in sensibile aumento, soprattutto al Sud. In Sicilia sarà una giornata quasi estiva, con temperature massime che arriveranno a +27/+28°C nei settori centro/meridionali dell’isola e che supereranno i +25°C anche nelle altre aree. Caldo fino a +20°C anche in Calabria, Puglia e Campania, oltre +17/+18°C persino nel Lazio e nella Toscana meridionale. Per la prima volta dopo una settimana, in pianura Padana le temperature aumenteranno sopra lo zero

Sarà una Domenica di piogge in Sardegna, per una nuova perturbazione atlantica che nel pomeriggio/sera si estenderà anche a Sicilia, Campania, Basilicata e Liguria in vista di un Lunedì 5 Marzo che si prospetta piovoso su gran parte del Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: