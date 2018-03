“PretenDiamo Legalità”: circa 700 studenti di Messina coinvolti nel progetto della Polizia di Stato

28 marzo 2018 11:33

Mercoledì al Teatro Vittorio Emanuele di Messina la presentazione degli elaborati alla commissione composta da tre agenti della Polizia

Ultime battute per il concorso ideato e promosso dalla Polizia di Stato. Mercoledì 4 aprile, al teatro Vittorio Emanuele, gli studenti coinvolti nel progetto presenteranno i loro elaborati alla commissione giudicatrice composta da tre rappresentanti della Polizia di Stato – il dott. Mario Finocchiaro, Questore della città di Messina, il dott. Corrado Basile Vice Questore Vicario, il dott. Francesco Oliveri, Dirigente della Squadra Mobile e da tre rappresentanti del mondo della scuola, dell’informazione, dell’arte e della cultura – rispettivamente la dott.ssa Agata Tringali, docente dell’Ufficio Scolastico VIII Ambito Territoriale di Messina, la dott.ssa Natalia La Rosa, giornalista della Gazzetta del Sud e il dott. Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore. Circa 700 i ragazzi coinvolti nell’iniziativa che nei mesi passati hanno incontrato i poliziotti della Questura di Messina presso la caserma Calipari e partecipato ai laboratori ideati ad hoc: funzionari ed operatori, attraverso l’analisi di casi concreti, con l’ausilio di video e foto, hanno illustrato l’attività d’indagine svolta per risalire ai responsabili mettendo alla prova l’acume investigativo dei più giovani ai quali è stato chiesto di approntare, lavorando in squadra, strategie d’intervento. Fatti realmente accaduti per stimolare curiosità, dissipare dubbi, coinvolgere ed avvicinare alla divisa le future generazioni. Adesso a loro il compito di illustrare come hanno preteso legalità ispirandosi al Vice Questore Boris Giuliano, testimonial del progetto, ed al commissario Mascherpa, protagonista dei loro componimenti. La commissione stabilirà i vincitori, primo, secondo e terzo classificato, che saranno premiati il 10 aprile, in occasione della celebrazione del 166° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.