Presidenza Camere, il Centro/Destra si compatta su Casellati. Di Maio lancia Fico

24 marzo 2018 11:07

Camere: il centrodestra ritrova l’accordo dopo il vertice a Palazzo Grazioli e propone Casellati al Senato

“I leader del centrodestra confermano le intese intercorse in questa fase non sono prodromiche alla formazione del governo e che non avranno nessuna influenza sul percorso istituzionale successivo per il quale l’indicazione spetterà al presidente della Repubblica. Confermano che in ogni caso vi è l’impegno di tutte le forze politiche del centrodestra a non ricercare accordi individuali per la formazione del governo”. E’ quanto si legge in una nota. “E’ stato Silvio Berlusconi a fare il nome di Casellati: non è una vittoria della Lega ma di tutto il centrodestra che ne esce rafforzato”. “Tutti i parlamentari della Lega voteranno in blocco la Casellati e Fico: si tratta di una prova di compattezza della Lega. Un atto di responsabilità che si chiude con un nostro passo indietro sulle candidature della lega in nome della compattezza del centrodestra”. Lo affermano fonti della Lega. Di Maio rilancia con Fico alla Camera. M5s vota Casellati al Senato. “Abbiamo proposto Riccardo Fraccaro. Loro hanno posto un veto su Fraccaro e lui ha deciso di fare un passo indietro per il bene del movimento. Con lui abbiamo tutti un debito”. Lo afferma Luigi Di Maio all’assemblea del M5S. “Ho sentito Salvini, e ha detto che la Camera andrà al M5S”. Afferma Di Maio aprendo l’assemblea dei gruppi congiunti del M5S. Parole accolte con la standing ovation dei deputati e senatori. “Noi votiamo il loro candidato e loro il nostro”. Così Di Maio lasciando l’assemblea M5S prima dell’inizio della seduta di Montecitorio per l’elezione del presidente rispondendo a chi gli chiede se il M5S sia pronto a votare Casellati a Palazzo Madama. Ma, aggiunge, “non dire gatto se non ce l’hai nel sacco!”. “In questo Movimento dobbiamo essere tutti a disposizione del progetto. Arrivare oggi qui è un’avventura meravigliosa. Faremo la votazione, avverrà ciò che avverrà e ci manca poi il tassello del governo con Luigi Di Maio che dovrà essere il nostro premier e dovrà applicare il3 programma del M5S”. Lo afferma Roberto Fico.