Elezioni, il Presidente degli Studenti per le Libertà, Giuseppe Romeo si congratula per l’elezione di Maria Tripodi

24 marzo 2018 17:52

Il Presidente di Studenti per le Libertà, il dott. Giuseppe Romeo di Forza Italia, ha espresso parole di compiacimento per l’elezione dell’on. Maria Tripodi

Con queste parole il Presidente Giuseppe Romeo si congratula per l’elezione dell’on. Maria Tripodi: “La giusta e ristabilita convalida dell’elezione di Maria è motivo per me di affettuoso compiacimento poiché a lei mi lega un lungo percorso di militanza negli organismi giovanili di Forza Italia e una lunga fraterna amicizia. Con Maria ha vinto tutto il movimento giovanile, guidato magistralmente negli ultimi anni dall’on. Annagrazia Calabria, che di concerto con gli organismi studenteschi, ha avuto un ruolo vincente e corale per favorire il risultato di FI, manifestato attraverso una militanza preziosa e spalmata su tutto il territorio nazionale. Un caloroso plauso devo rivolgere altresì all’avv.ssa Sabrina Rondinelli, che ha contribuito con la sua professionalità all’ottenimento del risultato. Inizia pertanto, attraverso il successo di Maria, una fase nuova del nostro impegno, che porterà tutti noi, unitamente a lei e ad Annagrazia Calabria, vere pietre miliari del nostro progetto, a promuovere la partecipazione futura delle nuove leve azzurre in tutte le istituzioni della nostra Repubblica”.