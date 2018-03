Premio del Museo: ecco i reggini che ritireranno il riconoscimento a Roma

15 marzo 2018 12:41

A Roma la cerimonia di premiazione della XXI Edizione del “Premio del Museo”: corposa la presenza di reggini premiati

Mercoledì 21 Marzo 2018 alle ore 9,30 a Roma presso il consueto scenario del Teatro Salone Margherita si svolgerà la cerimonia di premiazione della XXI Edizione del “Premio del Museo”. Il Premio, che ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta italiana, si articola in quattro sezioni: Pubblica Istruzione – Giornalismo – Università – Comunicazione di Mercato. Tema del bando che ha ispirato i lavori degli studenti è: “La pasta nel mondo: tanti modi di condirla.. ma è sempre pasta!”. In questa edizione corposa sarà la presenza di premiati calabresi e reggini in particolare: gli studenti Fausto Campiglia del Liceo Classico Europeo ed Alessia Plutino dell’istituto De Amicis Bolani per la Sezione Pubblica Istruzione, i cui lavori saranno premiati insieme a quelli di altri ragazzi provenienti da scuole di tutto il territorio nazionale: Roma, Brescia, Casale Monferrato (AL), Palazzolo sull’Oglio (BS), Melfi (PZ), Novara. Premio Speciale del Museo andrà al diplomatico reggino dott. Antonio Morabito della Direzione Generale del MAECI ed al dott. Giuseppe Borgia, già dirigente della Pubblica Amministrazione che ha rivestito importanti incarichi istituzionali, i quali ritireranno il premio insieme all’illustre giurista di fama internazionale Prof. Guido Alpa. Premio alla carriera al dott. Sebastiano Macheda primario del reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli”. Nella sezione Comunicazione di Mercato tra le aziende premiate anche il Pastificio Torre di Gioia Tauro per la sua “struncatura”, ed all’azienda agricola Le Casematte di Messina. Tra gli altri premiati nella sezione Giornalismo riconoscimenti andranno alla rivista Gentleman ed al Il Gambero Rosso. La cerimonia sarà presieduta dal Prof. Giuseppe Caminiti e condotta dall’Avv. Giuseppe Giarmoleo, Presidente del Museo Nazionale delle Paste Alimentari. A chiusura dell’evento ospiti e premiati potranno gustare i tipici pizzoccheri della Valtellina preparati al momento da uno staff preposto dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio (SO).