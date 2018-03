Precipita elicottero a New York

12 marzo 2018 07:22

Roma, 12 marzo (AdnKronos) – E’ di due morti e tre feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera a New York, quando un elicottero è caduto nell’East River. Lo schianto – riferisce la Federal Aviation Administration (FAA) – è avvenuto dopo le 19 ora locale (mezzanotte in Italia) vicino alla Roosevelt Island, che separa Manhattan dal Queens. Tra i feriti anche il pilota del velivolo, di proprietà del gruppo turistico Liberty. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e sommozzatori. I subacquei sono dovuti scendere sott’acqua a 15 metri di profondità, a temperature vicine allo zero, per salvare i passeggeri del velivolo. Ancora non si conoscono le cause dell’incidente sul quale indagherà il National Transportation Safety Board.