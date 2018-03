Polistena, il sindaco: “Solidarietà alla Cooperativa Valle del Marro”

30 marzo 2018 22:28

L’Amministrazione Comunale di Polistena manifesta profonda vicinanza e solidarietà ai lavoratori

“E’ impensabile che ancora oggi i giovani della Cooperativa “Valle del Marro” impegnati nella loro opera civile e sociale di gestione dei terreni confiscati alla ndrangheta, debbano subire l’ennesimo atto intimidatorio sullo stesso terreno più volte in passato oggetto di ripetuti attacchi mafiosi. Risale a qualche notte fa, l’ulteriore danneggiamento di circa 200 alberi di kiwi, compiuto nel terreno loro assegnato tra Gioia Tauro e Rosarno. Ultimamente a seguito degli altri atti intimidatori subiti in passato, la Cooperativa aveva compiuto alcuni investimenti oltre che produttivi anche per videosorvegliare l’area. Tuttavia questo, non è stato sufficiente per impedire alla mano criminale della ndrangheta di colpire ancora nel, certamente vano, tentativo di scoraggiare i giovani della Cooperativa, cercando di disinnescare la grande valenza sociale e produttiva del loro lavoro. La Cooperativa “Valle del Marro” Libera Terra costituisce infatti un simbolo vivente di impegno e di lotta in un territorio, dove contrastare la ndrangheta, per alcuni non sembra più essere una priorità e un valore sociale, culturale e istituzionale da perseguire. L’Amministrazione Comunale di Polistena schierata in prima linea contro le mafie, esprime gratitudine ed incoraggiamento per l’impegno sempre dimostrati dalla Cooperativa Valle del Marro, ed intende manifestare profonda vicinanza e solidarietà a tutti i soci ed ai lavoratori di questa bellissima realtà, a tutela della quale occorre che tutte le istituzioni si stringano in questo difficile momento“- è quanto scrive in una nota il sindaco di Polistena Michele Tripodi.