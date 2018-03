Pd: riunione big senza Renzi, presidenze e capigruppo a odg

21 marzo 2018 19:35

Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Il nuovo corso al Nazareno prende forma. Il reggente Maurizio Martina ha convocato i big dem al partito stasera alle 21. Sul tavolo la linea Pd sulla presidenza delle Camere ma anche i nuovi capigruppo in Parlamento. Decisione collegiale. Nè Matteo Renzi nè i suoi fedelissimi saranno presenti. L’ex-segretario si tiene lontano dai ‘caminetti’, già rottamati durante la sua gestione, e che oggi tornano nel Pd post sconfitta 4 marzo.

Certo, alla riunione ci saranno Matteo Orfini, Ettore Rosato, Lorenzo Guerini, tutti dirigenti vicini a Renzi ma la distanza, anche fisica, del ‘giglio magico’ è volutamente marcata. Sulla questione presidenze, i dem sono in attesa di verificare le decisioni di centrodestra e M5S. Domani ci saranno nuovi incontri, alcuni già annunciati come quelli con i capigruppo di Fi, Renato Brunetta e Paolo Romani. Le quotazioni di quest’ultimo come candidato alla presidenza del Senato sono tornate a crescere e dal Pd si fa sapere che le reazioni sono “positive”. Insomma, i dem sosterrebbero l’esponente azzurro a palazzo Madama.