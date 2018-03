22 marzo 2018 21:13

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi verrà dopo di noi possa fare meglio di noi. Ma negare i risultati di questi anni è impossibile”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Avanti, amici. Ricevo tante vostre bellissime email. In una di queste c’era un bellissimo proverbio sudamericano ‘Credevano di averci seppellito e non sapevano che noi eravamo semi’. Molto calzante, non vi sembra?”, aggiunge.