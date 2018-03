12 marzo 2018 19:38

Milano, 12 mar. (AdnKronos) – “Si perde, si cambia, giusto così. Vorrei però che il Pd fosse grato a Matteo Renzi. Con lui abbiamo vissuto vittorie esaltanti e sconfitte brucianti. Ma sempre, in ogni situazione, ci ha ricordato cosa siano in politica il coraggio e la responsabilità. Da qui ripartiamo”. Lo afferma via Twitter Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato nella corsa alle regionali in Lombardia.