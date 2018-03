21 marzo 2018 19:46

Roma, 21 mar. (AdnKronos) – Matteo Renzi “sarà presente alla riunione dei gruppi parlamentari di domani pomeriggio”. Lo scrive Democratica, il quotidiano on line del Pd. La presenza del segretario era in forse e invece avrebbe deciso di partecipare alla prima riunione degli eletti dem convocata per domani alle 18 all’auletta dei gruppi.