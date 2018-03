Pd, corsa alla leadership

12 marzo 2018 09:09

Roma, 12 marzo (AdnKronos) – Corsa alla leadership del Pd. All’ordine del giorno, in occasione della Direzione in programma nel pomeriggio, vi è l’addio ufficiale del segretario Matteo Renzi che lascerà un posto vuoto difficile da riempire. Sarà il suo vice, Maurizio Martina, a prendere le redini del partito, almeno fino all’assemblea nazionale di metà aprile. Ma le scadenze dell’avvio di legislatura incombono, richiedendo il ritorno di un Pd quanto più unito e stabile possibile,guidato da una persona capace di risollevarlo dopo la pesante sconfitta subita alle ultime elezioni politiche.

Intanto iniziano i circolare i primi nomi sul post-Renzi dopo che il segretario uscente ha fatto sapere che non si ricandiderà. Forte più che mai appare Nicola Zingaretti, riconfermato alla presidenza della Regione Lazio, che si è detto pronto a correre alle primarie del Pd. Anche Michele Emiliano non chiude alla possibilità di una sua ricandidatura alle primarie dem. “Non è ancora cominciata la procedura di lancio del congresso. Vediamo”, ha commentato il presidente della Regione Puglia. Sull’opportunità che Zingaretti possa candidarsi a guidare il Pd, invece, ha sottolineato che “se è necessario, perché non ci sono altre possibilità, tutti sono candidabili”. D’altra parte abbiamo avuto un segretario – premier, sarà più facile ancora fare un segretario-presidente di Regione. Anche perché, “se dicessi il contrario, mi escluderei dal novero dei candidati”.

Nella rosa dei candidati papabili per il Nazareno ci sarebbero anche il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, fedelissimo di Renzi, ed il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda – iscrittosi appena qualche giorno fa al Partito Democratico con l’obiettivo, a suo dire, di “risollevarlo” – sebbene lui stesso abbia accantonato l’ipotesi di una sua candidatura. “Non mi candido a fare il segretario del Pd, chi arriva da tre giorni in un partito e dice di voler fare il segretario è un buffone”, ha spiegato Calenda agli iscritti del Circolo Pd Roma centro. “Chiunque eleggeranno sarà meglio di me perché conosce meglio di me il partito – ha sostenuto il ministro dello Sviluppo -. Perché il dato è che non ci sarà più la persona decisiva ma una riscossa di tutti, o non ci sarà riscossa”. Avrebbe accantonato l’ipotesi di una sua candidatura a segretario anche il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino: “Io non mi candido a fare il numero uno, ho incarico istituzionale – ha spiegato il presidente della Regione Piemonte – ma se serve una mano la posso dare in questa fase”.