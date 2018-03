Pd: Boccia, assemblea elegga segretario e congresso entro 2018

20 marzo 2018 18:41

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – “Martina? La colomba e l’uovo li mangia di sicuro. Ad aprile avremo un’assemblea, sarebbe il caso di eleggere un segretario che ci traghetti verso il Congresso, che è importante, e che spero si faccia entro l’anno”. Lo ha detto Francesco Bocciadel Pd a Un Giorno da Pecora. Chi potrebbe essere il ‘traghettatore’? ‘Anche la stessa persona attualmente reggente, io ho stima di Maurizio Martina”.

“L’altra volta abbiamo fatto il congresso in fretta e furia, sono state cambiate le regole on the road: bisognava lasciare aperte le iscrizioni e furono chiuse, ed Emiliano si è candidato ma tre giorni prima erano state chiuse le iscrizioni”.

Tra i possibile candidati alle prossime primarie, meglio Zingaretti o Calenda? ‘Calenda? Ho detto il Congresso del Pd”. Calenda è un uomo di sinistra, iscritto al Pd. ‘Se è di sinistra non me ne ero accorto, non lo so – ha detto Boccia a Rai Radio1 -, comunque se si candida lo scopriremo. Dovranno candidarsi tutti coloro che hanno qualcosa da dire alla comunità del Pd e agli italiani”. Renzi si ricandiderà? ‘Spero possa dare una mano al rafforzamento del Pd con un po’ di generosità, può fare molto anche non essendo segretario”.