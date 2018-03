Pasqua: vacanze senza cantieri sulla A4 Serenissima e A31 Valdastico

26 marzo 2018 14:20

Venezia, 26 mar. (AdnKronos) – Per facilitare gli spostamenti sulla A4 Serenissima e sulla A31 Valdastico, durante le vacanze di Pasqua, l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha previsto la sospensione di tutte le attività di cantiere che comportino l’utilizzo di corsie di marcia, dalle ore 14.00 di giovedì 29 marzo alle ore 9.00 di martedì 3 aprile 2018.

Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole, nella massima sicurezza. Sarà possibile qualche deroga per i lavori più urgenti. Gli utenti possono trovare consigli preziosi per affrontare serenamente i loro viaggi nel sito www.autobspd.it. Inoltre, il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.