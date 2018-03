31 marzo 2018 19:25

Pasqua: a Piazza S. Pietro 50 mila fiori per celebrare l’amicizia e l’amore

Piazza San Pietro trasformata in una grande tela floreale per la celebrazione di Pasqua presieduta domani alle 10 dal Papa in piazza San Pietro. I fioristi olandesi quest’anno renderanno omaggio al Pontefice con 50 mila fiori e piante. Tra questi, un trionfo di mille rami di Cymbidium, orchidea particolarmente resistente e durevole, che simboleggia l’amicizia e l’amore. “Nella simbologia cristiana le macchie sui petali dell’orchidea rappresentano il sangue di Cristo. L’addobbo comprende centinaia di esemplari gialli, colore simbolo di luce e di gioia per la resurrezione di Cristo – spiegano i giardinieri olandesi in una nota diffusa dal Vaticano – L’addobbo floreale, oltre a incorniciare la liturgia, vuole enfatizzare il messaggio pasquale di Papa Francesco ed è ricco di riferimenti simbolici”. La disposizione dei bulbi fioriti in lunghe file, che collegano la piazza all’altare, evoca l’immagine dei famosi campi fioriti nei Paesi Bassi: 20 mila tulipani, seimila giacinti, 13.500 narcisi e duemila muscari sfoggiano la loro fioritura variopinta. Come di consueto, prevalgono il giallo e il bianco, a simboleggiare i colori della Città del Vaticano. La gamma dei colori spazia dal rosso all’arancio, al blu, al bianco e al rosa. Ai piedi della scalinata sono state disposte grandi composizioni a sfera, interamente realizzate con 3.500 rose grandiflora Avalanche bianche, rosa pallido e rosa salmone. Le sfere simboleggiano l’unione dei popoli mediante i fiori. La scalinata che porta lo sguardo dei fedeli verso l’altare è addobbata con ampie bordure a semicerchio di narcisi gialli. I lati dell’entrata della Basilica di San Pietro sono fiancheggiati da 16 tigli fioriti allevati a colonna e 10 betulle, alte 6 metri. Gli alberi formano uno sfondo verde che mette in risalto la vivace tavolozza di colori nella piazza, che accoglie le migliaia di fedeli che assistono alla messa del Papa.

