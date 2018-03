Pasqua a Messina, l’appello di Cannistraci: “Rispettate l’ambiente, lasciate puliti gli spazi verdi”

29 marzo 2018 20:07

Messina, il consigliere della V Circoscrizione lancia un appello: “organizzatevi con dei sacchi di plastica e raccogliete tutto ciò che potrebbe sporcare l’ambiente”

“Come Consigliere faccio un appello a tutte le famiglie Messinesi, soprattutto alle massaie, alle donne che organizzano le mangiate in pineta agli uomini che accompagneranno le loro famiglie e ai bambini che sono più sensibili alla natura. Per favore non sporcare l’ambiente in cui darete i vostri pranzi a Pasqua e a Pasquetta, organizzatevi con dei sacchi di plastica grandi e raccogliete tutto ciò che potrebbe sporcare l’ambiente. Se voi vi impegnate, tutta la famiglia vi seguirà e così facendo lascerete l’ambiente Montano, la vostra pineta preferita o i colli puliti e naturali come erano prima che voi li utilizzasse. Grazie anticipato a tutti, condividete il mio messaggio e mantenete pulito gli ambienti. Per una Messina più pulita“- lo scrive in una nota il consigliere della V Circoscrizione Marcello Cannistraci.