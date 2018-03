A Pasqua su Rai 3 la finale de “Il Borgo dei Borghi”: Castroreale in corsa per la Sicilia [FOTO]

30 marzo 2018 10:51

A Pasqua su Rai 3 la finale della sfida tra i venti borghi italiani, Castroreale in corsa per la Sicilia

A Pasqua Raitre propone in prime time la serata speciale “Il Borgo dei Borghi” 2018. Dopo il successo delle passate edizioni arriva anche quest’anno il momento del verdetto finale nella tradizionale sfida tra venti borghi italiani, uno per ciascuna regione. Il borgo vincitore sarà annunciato da Camila Raznovich al termine di un viaggio entusiasmante attraverso i tesori nascosti del nostro paese in compagnia dei tre componenti della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell’arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi. Una prima serata alla scoperta di luoghi, tradizioni, cultura, cibo e folklore. I borghi in gara quest’anno sono: ABRUZZO, Pescocostanzo; BASILICATA, Tursi; CALABRIA, Altomonte; CAMPANIA, Furore; EMILIA-ROMAGNA, Bobbio; FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sesto al Réghena; LAZIO, Sermoneta; LIGURIA, Noli; LOMBARDIA, Monte Isola; MARCHE, Gradara; MOLISE, Bagnoli del Trigno; PIEMONTE, Barolo; PUGLIA, Rodi Garganico; SARDEGNA, Stintino; SICILIA, Castroreale; TOSCANA, Chiusdino; TRENTINO-ALTO ADIGE, Vigo di Fassa; UMBRIA, Bevagna; VALLE D’AOSTA, Arnad; VENETO, San Giorgio di Valpolicella. La classifica finale scaturisce dal voto dei tre giurati sommato a quello espresso sul web da decine di migliaia di appassionati. I borghi che hanno vinto le precedenti edizioni sono: Gangi, Sicilia (2014); Montalbano Elicona, Sicilia (2015); Sambuca, Sicilia (2016); Venzone, Friuli-Venezia Giulia (2017).