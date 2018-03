Parlamento: Violi (M5s), Fico presidente di tutti, sarà alleato cittadini

24 marzo 2018 17:53

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Roberto Fico sarà “un presidente della Camera che sarà garanzia di tutti, ma soprattutto alleato dei cittadini italiani”. Lo assicura Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Con lui potremo finalmente ridare alle istituzioni la credibilità e la vicinanza agli elettori che servono per poter far progredire il Paese”.

“Il Movimento 5 Stelle – spiega Violi nel post – è entrato nelle istituzioni proprio per riavvicinarle ai cittadini e questo importante compito sono sicuro che sarà in cima alla lista delle priorità del nostro nuovo presidente”. E aggiunge: “Si parla spesso sui giornali di ortodossi o meno ortodossi nel Movimento 5 Stelle. Io parlerei di persone e di gambe. Siamo tutti persone diverse, con diverse esperienze alle spalle e un diverso approccio alla vita e alla politica, ma abbiamo tutti due gambe. Sono le gambe su cui camminano le idee del Movimento, non importa se a piccoli passi o grandi falcate, l’importante è che ci siano sempre gambe su cui farle camminare e andare avanti”.

E dunque, conclude Violi, “auguro a Roberto Fico buon lavoro al servizio dei cittadini!”.