Parlamento: Ronzulli, Berlusconi guarda con lungimiranza a interesse generale

25 marzo 2018 15:11

Roma, 25 mar. (AdnKronos) – ‘La bussola che guida un uomo di Stato non è quella dell’individualismo, ma quella dell’interesse generale. E il presidente Silvio Berlusconi, con la concretezza e la lungimiranza che lo hanno sempre contraddistinto, ha indicato Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato raggiungendo così un triplice obiettivo: ha fatto partire la diciottesima legislatura senza le lacerazioni che hanno segnato quella precedente; ha rafforzato Forza Italia ottenendo la seconda carica dello Stato e scritto, con l’indicazione della presidente Casellati a Palazzo Madama, una pagina indelebile della storia d’Italia e delle Istituzioni; ha tenuto unita la coalizione di centrodestra, caposaldo della volontà espressa dai nostri elettori in campagna elettorale”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

“Letture diverse di quanto è avvenuto ieri in Parlamento -aggiunge- sono il frutto di una visione ristretta e di breve periodo. Allo stesso modo ipotizzare il sostegno di Forza Italia a governi fuori dal perimetro del centrodestra e in contrasto con il voto espresso dagli italiani è a dir poco irrealistico”.