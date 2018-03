Parlamento: Pd in attesa, Renzi per scheda bianca ‘tocca a loro’

23 marzo 2018 21:27

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – La riunione dei gruppi Pd con Maurizio Martina è confermata per domani mattina alle 9. “Vediamo cosa succede nelle prossime ore. Stiamo valutando”, dice il reggente a sera lasciando Montecitorio, dopo un colloquio con Dario Franceschini, mentre Matteo Renzi è riunito al Nazareno con i suoi e Matteo Orfini. La linea dell’ex-segretario, a quanto viene riferito, è quella di andare avanti con la scheda bianca. “Tocca a loro. Lo dico dal 5 marzo”.

“Dobbiamo stare all’opposizione, fino alla fine”, ha detto Renzi ad alcuni senatori con cui si è ritrovato dopo la prima seduta a palazzo Madama. Seduta aperta dal presidente emerito Giorgio Napolitano che non ha riservato parole tenere per il Pd. Le ultime elezioni hanno costituito “un netto spartiacque” che tra l’altro ha mostrato “quanto poco avesse convinto l’auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza”, ha detto Napolitano davanti a Renzi al suo esordio nell’emiciclo del Senato.

Sulla questione presidenza a palazzo Madama, al netto di quanto accadrà nelle prossime ore, al momento le opzioni sul tavolo del Pd sono tre: scheda bianca ‘caldeggiata’ da Renzi; una candidatura di bandiera di un esponente dem; oppure indicare Emma Bonino. In tutto questo, resta sullo sfondo l’ipotesi che alla fine apra la possibilità per un candidato (vero e non di bandiera) del Pd e c’è, tra i dem, chi continua a sostenere che Dario Franceschini stia lavorando a questo scenario.