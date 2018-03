Parlamento: Brunetta, clima positivo con M5S, da leader nomi per presidenze

20 marzo 2018 18:27

Roma, 20 mar. (AdnKronos) – Il confronto di oggi tra i capigruppo si è incentrato sul metodo da seguire per l’elezione degli Uffici di presidenza, mentre per i candidati alle presidenze di Senato e Camera un’indicazione, per quanto riguarda il centrodestra, arriverà dalla riunione dei leader in programma domani. Lo spiega ai giornalisti il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta.

“Abbiamo parlato soprattutto di Uffici di Presidenza, non tanto della presidenza di Camera e Senato, se non dal punto di vista delle caratteristiche generali che dovrebbero avere i due presidenti. Abbiamo convenuto -spiega- che ci dovesse essere un accordo sugli Uffici di presidenza senza lasciare al caso del voto, tenendo conto che esiste un altro partito rilevante che è il Partito democratico e la componente di Leu”.

“Un dialogo a base istituzionale e rispettosa della consistenza delle forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. Clima assolutamente positivo e rispettoso, per cui, contrariamente da quanto fatto nella passata legislatura dalla sinistra che si è presa tutto e qualcosa di più, l’orientamento per questa legislatura che nasce difficile, è quello di rispettare tutti i partiti, tutti i Gruppi e le Istituzioni”.