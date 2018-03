Parlamento: Brunetta, clima positivo con M5S, da leader nomi per presidenze (2)

20 marzo 2018 18:27

(AdnKronos) – “Domani -aggiunge poi Brunetta per quanto riguarda le presidenze- si vedono i leader di centrodestra per ragionare dei presidenti di Camera e Senato: metodo, merito e nomi. Penso che individueranno una soluzione o una rosa di soluzioni e che daranno l’incarico verosimilmente a Salvini di dialogare con il Movimento 5 stelle per chiudere un accordo”.

“Noi non abbiamo fatto nomi con i colleghi dei Cinquestelle nè loro li hanno fatti, perchè questo non era compito dei capigruppo, compito di fare nomi è dei leader”.

Brunetta infine esclude categoricamente che il Movimento 5 stelle abbia posto veti per le presidenze di Senato e Camera su candidati condannati o indagati: “In nostra presenza no”.