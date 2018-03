Parlamento: alla Camera spunta Castaldo, tiriamo dritto su valori M5S

23 marzo 2018 15:03

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Spunta a sorpresa a Montecitorio Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo eletto nelle file M5S. “Fiducioso? Lo sono sempre – risponde a chi gli domanda se i 5 Stelle arriveranno alla presidenza della Camera – il quadro sembra essersi complicato nelle ultime ore, ma se fosse stato semplice sarei rimasto stupito, francamente. Noi comunque tiriamo dritto sui nostri principi, sulle nostre idee e i nostri valori, e se non dovesse andare in porto, gli italiani trarranno le loro conclusioni”. Al deputato Francesco D’Uva, che gli domanda se sappia qualcosa sul ‘silenzio della Lega’, “evidentemente – risponde secco prima di infilarsi in buvette per offrire un caffé ai nuovi eletti- Berlusconi sa usare buone leve”.