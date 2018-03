Messina, palo cade in strada. Cacciotto: “Non è il primo episodio a Camaro, l’amministrazione continua a scherzare col fuoco” [FOTO]

20 marzo 2018 20:40

Cacciotto: “L’episodio di oggi nei pressi dello svincolo di Messina- Cenrtro non è il primo, il Comune non ha mai provveduto a monitorare i pali dell’illuminazione”

Tragedia sfiorata questa pomeriggio nei pressi dello svincolo di Messina Centro, dove un palo della pubblica illuminazione si è accasciato al suolo. “Quanto accaduto oggi- commenta il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto- non è purtroppo il primo caso. Già il 16 ottobre del 2013 si era registrato un caso simile, con un palo dell’illuminazione che cadde su un autovettura, danneggiata, la cui conducente rimase fortunatamente illesa. L’amministrazione comunale in questi cinque anni, nonostante le delibere della Circoscrizione, non ha mai provveduto ad un monitoraggio dei pali dell’illuminazione. Tornando a Camaro, i pali che sono caduti e non sostituiti, hanno creato e creano seri problemi di sicurezza essendoci diverse zone al buio. L’ennesimo sospiro di sollievo è stato tirato- conclude- ma non si può ancora scherzare col fuoco”.