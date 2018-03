Edilizia a Palmi: professionisti chiedono un incontro con il sindaco

24 marzo 2018 21:27

56 professioni di Palmi chiedono un incontro col sindaco per discutere sul Piano Casa e sul Regolamento Edilizio e Urbanistico

Numerosi tecnici e professionisti della città di Palmi – architetti, ingegneri, geometri – hanno presentato un documento al Comune della città pianigiana in cui chiedono «un incontro finalizzato al riavvio dell’attività edilizia palmese», come si legge nella missiva. La richiesta dell’incontro, sottoscritta da 56 tecnici palmesi è stata rivolta, oltre che al sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, al responsabile area 5 – Servizio del Territorio, con il fine di un confronto teso a discutere l’interpretazione del Piano Casa e del Regolamento Edilizio e Urbanistico vigente. «L’iniziativa è volta ad un sano confronto che metta nelle condizioni di avere una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti nel settore edile – chiedono i tecnici». L’incontro dovrebbe avvenire tra i tecnici che hanno formulato e sottoscritto la richiesta, l’Ufficio tecnico del Comune di Palmi e le imprese attive sul territorio. I firmatari hanno sottolineato che interloquire con l’Ente è necessario visto l’evidente stato di precarietà che sta vivendo il settore edile, in maggior misura da luglio 2014, periodo in cui si insediava il nuovo strumento urbanistico. La richiesta dell’incontro è conseguente, inoltre, ai cambiamenti avvenuti all’interno degli Uffici comunali voluti e attuati dall’amministrazione Ranuccio nel corso del mese di gennaio scorso. Il sindaco di Palmi, all’indomani delle scelte compiute, aveva dichiarato senza mezzi termini di avere intrapreso una vera e propria “rivoluzione” degli assetti amministravi e burocratici degli uffici.