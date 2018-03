Palermo: una delegazione di studenti tedeschi sarà presente alla commemorazione della strage di Capaci

9 marzo 2018 22:37

Una delegazione di studenti tedeschi sarà presente alla commemorazione della strage di Capaci

Per la prima volta, quest’anno, è prevista la partecipazione di una delegazione di studenti tedeschi alle commemorazioni organizzate dalla Fondazione Falcone per il 23 maggio, anniversario della strage mafiosa in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Gli ospiti prenderanno alla cerimonia prevista nell’aula bunker del carcere Ucciardone, luogo simbolo della lotta alla mafia e teatro del primo maxiprocesso a Cosa nostra istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.