12 marzo 2018 23:34

Palermo: tutto pronto per la presentazione dei 14 relitti della Seconda guerra mondiale

Saranno presentati da Jean Pierre Misson, a Palermo, i 14 relitti della Seconda guerra mondiale scoperti a Tabarka, in Tunisia, e a Marsa El Hilal, in Libia. L’iniziativa si svolgerà giovedì prossimo ed è organizzato dalla Soprintendenza del mare. Ingegnere delle telecomunicazioni, Jean Pierre Misson ha lavorato in Libia negli anni Sessanta, dove è tornato nel 2012 su invito del Libyan Department of Antiquities.