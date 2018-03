Palermo: pass ‘rosa’ a Termini Imerese, parcheggi per neo mamme

19 marzo 2018 08:45

Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – Consegnato il primo pass “rosa” che consentirà alle donne di Termini Imerese (Palermo) in stato di gravidanza e alle neo mamme di parcheggiare negli appositi parcheggi istituiti dall’amministrazione comunale. ‘L’iniziativa dei parcheggi rosa, pur non contemplata dal Codice della Strada, costituisce un atto di grande civiltà e sensibilità nei confronti delle donne in stato di gravidanza o con un neonato a bordo dell’auto – ha affermato il comandante della Polizia Municipale di Termini Imerese, Antonio Calandriello – Il parcheggio, negli otto stalli fin qui realizzati a Termini Imerese dall’ufficio segnaletica del corpo di Polizia Municipale, è riservato alle donne incinte e neo-mamme in possesso di apposito pass ‘rosa” rilasciato dall’ufficio di staff del Comando. Ovviamente, non essendo possibile elevare sanzioni, tutto è affidato al senso civico dei cittadini e degli utenti della strada – ha concluso Calandriello – Con soddisfazione, peraltro, abbiamo verificato, nei primi giorni di sperimentazione, che i parcheggi realizzati vengono generalmente lasciati liberi e a disposizione delle potenziali beneficiarie”.