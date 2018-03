12 marzo 2018 23:36

Palermo: il Comune ha ricordato la figura di Joe Petrosino

Il Comune di Palermo ha ricordato oggi, con la deposizione di una corona di fiori sul luogo dell’omicidio, la figura di Joe Petrosino, il poliziotto italo-americano, ucciso a Piazza Marina il 12 marzo del 1909. “Migrante appartenente ad una famiglia di migranti e divenuto cittadino americano e poliziotto – ha aggiunto Orlando – egli si impegnò per liberare la sua terra di origine ed il suo paese di adozione dall’ipoteca mafiosa. Un’operazione che è anche di straordinaria rivalutazione dei tanti migranti costretti a fuggire per sottrarsi allo strapotere ed alle violenze della mafia e condannati poi ad essere considerati mafiosi per quelli che continuarono all’estero l’attività criminale”.