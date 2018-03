Palermo: al Cervantes i viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni

22 marzo 2018 07:52

Palermo, 22 mar. (AdnKronos) – I viaggi di Ulisse attraverso parole e suoni. E’ questo il fulcro di Odisea: el viaje de nadie (Odissea: il viaggio di nessuno), il recital musicale in programma oggi pomeriggio, dalle 18, alla chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes a Palermo. Organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo, l’incontro si aprirà con un’introduzione letteraria di Assunta Polizzi e proseguirà con dieci temi musicali composti ed eseguiti da Elies Moncholí. Cantautore, musicista, professore di corno a Madrid, studioso di letteratura comparata, Moncholí rende omaggio all’avventura iniziatica dell’eroe greco scandendo, attraverso la musica, le tappe del suo viaggio fino all’arrivo ad Itaca.

L’Odissea è, insieme all’Iliade, l’opera fondante della letteratura occidentale. è in qualche modo la fonte di tutte le ‘letterature” successive ed anche in parte della filosofia. Lo spettacolo ha una struttura musicale unitaria, con le canzoni che rappresentano le avventure di Ulisse e le narrazioni – di Luna Sanfratello ed Ambra Pinello – che fungono da filo conduttore.