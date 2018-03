Olimpiadi: Urzì (Fdi), Provincia Bolzano riconsideri il ‘no’ a candidatura

21 marzo 2018 15:53

Bolzano, 21 mar. (AdnKronos) – “Lancio in queste ore un ultimo appello alle autorità politiche di governo della Provincia di Bolzano, Svp e Pd, perché sia riconsiderata la decisione di non volere aderire assieme al Veneto alla dimostrazione di interesse alla candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, nell’area dolomitica”. Così Alessandro Urzì, consigliere provinciale de L’Alto Adige nel cuore e consigliere regionale di Fratelli d’Italia del TAA sulla candidatura del Veneto per le Olimpiadi Invernali del 2026.

“Una proposta, quella lanciata dal governatore del Veneto, che avrebbe dato lustro anche al turismo, al mondo dello sport ed all’orgoglio del nostro territorio in una virtuosa collaborazione con Trentino e Regione Veneto -spiega-. Il no, motivato dai paletti posti sul tema dell’impatto zero sul territorio, è insufficiente e miope”.