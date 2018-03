Olimpiadi: Unioncamere Veneto, sostenere candidatura delle Dolomiti

23 marzo 2018 11:22

Venezia, 23 mar. (AdnKronos) – Il presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza e l’intero Sistema camerale veneto “appoggiano con convinzione e concretezza la proposta del Governatore Luca Zaia di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 sulle Dolomiti venete sollecitando a fare squadra le Provincie autonome di Bolzano Alto Adige e di Trento”.

“E’ un’importante occasione – afferma Pozza – che non deve essere persa per il Veneto dal momento che in una visione nazionale alcune regioni del nord Italia hanno già goduto d’importanti eventi mondiali ed europei, vedi l’Expo per la Lombardia, i XX Giochi olimpici invernali per il Piemonte, Genova capitale europea della cultura per la Liguria”.

“Sto con il governatore del Veneto – afferma il Presidente di Unioncamere Veneto Pozza – che ha annunciato la presentazione, entro il 31 del mese, al CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano ‘ della manifestazione d’interesse della Regione per i Giochi invernali del 2026. All’adempimento formale della Giunta Regionale dovrà quindi seguire la preparazione del dossier, lavoro fondamentale che richiede specifiche competenze ed elevate capacità in ambito olimpico e sportivo che sapremo dare con la nostra collaborazione”.