Olimpiadi: Unioncamere Veneto, sostenere candidatura delle Dolomiti (2)

23 marzo 2018 11:22

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Le montagne del Veneto – continua Pozza – possono a pieno titolo accogliere l’evento olimpico, che diverrebbe quindi un reale fattore di competitività. Il Veneto, infatti, è da sempre fortemente impegnato nei temi dello sport, della responsabilità sociale del territorio e del rapporto armonico tra infrastrutture e ambiente, nell’attenzione alla fragilità delle aree montane. Dagli ultimi Giochi invernali tenutisi in Veneto, a Cortina nel 1956, si sono compiuti consistenti progressi riguardo installazioni, logistica e ricettività. Cospicue saranno le ricadute economiche, che si diffonderanno su tutto il territorio e si prolungheranno per un lungo periodo. è giusto, allora, che tutto il Veneto partecipi al sostegno oltre che all’adesione ai Giochi olimpici che si possono appunto svolgere nelle diverse zone della regione”.

“La candidatura del Veneto a sede dei Giochi Olimpici Invernali – puntualizza Pozza – rappresenta in assoluto un avvenimento sociale straordinario e un’occasione irrinunciabile di sviluppo per il sistema economico. Alla nostra regione appartiene una comunità con un eccezionale capitale sociale e civile, terreno ideale per la crescita economica”.