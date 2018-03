Olimpiadi: De Poli (Udc), facciamo squadra intorno a candidatura Dolomiti

13 marzo 2018 14:44

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – “La politica veneta, al di là dei colori, faccia squadra intorno alla candidatura delle Dolomiti per le Olimpiadi invernali 2026, proposta ieri dal presidente della Regione Luca Zaia”. Ad affermarlo è il senatore Antonio De Poli (Udc) secondo cui “si tratta di una sfida che il Veneto insieme alle province autonome di Trento e Bolzano può vincere. Le Olimpiadi devono tornare nei luoghi dove gli sport invernali sono nati e, sotto questo aspetto, proprio perché si possono utilizzare strutture già presenti sul territorio, le Dolomiti Patrimonio Unesco – una cornice naturale meravigliosa che ci invidiano in tutto il mondo- rappresentano un’ottima chance”.

“Quando parliamo di Dolomiti parliamo di un territorio che vive di montagna e grazie alla montagna e dal Governo potranno arrivare risorse importanti per valorizzare un patrimonio sciistico e ambientale che già esiste. Bisogna fare presto: la scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 marzo. Facciamo presto e facciamo squadra per il Veneto: le Dolomiti potranno essere un grande biglietto da visita per l’Italia”, conclude De Poli.