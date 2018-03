Oggi si ricordano le vittime innocenti delle Mafie: ecco le dure parole di un poliziotto del reparto scorte di Palermo

21 marzo 2018 14:22

“A Palermo non ricordiamo i fratelli caduti poiché il ricordo è per coloro che dimenticano, per noi il ricordo è nei luoghi di lavoro, nei racconti dei colleghi più anziani, nelle lapidi ad ogni metro… questa città puzza ancora di sangue”

Oggi si celebra il Giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e di parole, come sempre in queste occasioni, ne sono state spese tante. Ma vale la pena condividere e diffondere le parole di chi ogni giorno vive sulla propria pelle la realtà della mafia, di chi sa realmente quanto ancora ci sia da fare per emarginare un fenomeno che, lungi dall’essere scomparso, ha solo cambiato il proprio volto, trasformandosi in qualcosa di più viscido, più nascosto, meno riconoscibile, ma sempre potenzialmente e concretamente pericoloso.

Ecco quanto si legge nel comunicato stampa di SIAP Palermo, divulgato a firma di uno dei suoi dirigenti, Salvatore Iuculano, agente del Reparto Scorte:

“Solo dal 2017 il 21 Marzo è ufficialmente riconosciuta dallo Stato Italiano come giornata della memoria e dell’impegno, anche se viene promossa dall’associazione “Libera” ormai dagli anni ’90. Una giornata per la memoria delle vittime delle mafie e per l’impegno contro le mafie è fondamentale per un Paese come il nostro devastato dal dolore per colpa della enorme crudeltà delle mafie. È importante soprattutto per quelle vittime meno note, ma sicuramente non meno importanti, rimaste nell’ombra nel corso degli anni, alle quali la società civile deve sicuramente molto più che una giornata dedicata. Le statistiche, sicuramente al ribasso, consegnano un numero di morti assurdo, dietro ognuno di loro una storia di coraggio, di patriottismo, di solitudine, di totale abnegazione. Dietro ogni storia, famiglie distrutte, padri e madri mancati, figli scomparsi, affetti rubati … dolore incancellabile, vuoto incolmabile, che solo chi sperimenta sulla propria pelle può pienamente e realmente comprendere.

È fondamentale quindi rappresentare al mondo le storie tristissime delle vittime, farle convogliare in un’esperienza comune e civile, che ci apra occhi, i cuori e le menti al fine di comprendere quel mostro quale è il crimine organizzato, per realizzare un forte e comune impegno, che privi le mafie di ogni consenso e porti sempre più persone ad impegnarsi, ognuno a proprio modo, nella società civile contro le mafie. In questa giornata una lista di nomi viene letta e basta davvero poco per rendersi conto della brutalità con cui l’Italia è costretta a convivere, fra i morti, magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, politici, giornalisti, preti ma anche ignari cittadini, donne e bambini. Ricordare tutti in poche righe è davvero impossibile, ma oltre ai Poliziotti caduti, che come rappresentante di categoria, mi sento in dovere anche in questa occasione di invocare, con grande orgoglio, richiamando la loro memoria, il loro impegno, il loro sacrificio silenzioso, per difendere i valori democratici; e necessario oggi, in questo giorno fare memoria di tutte le vittime. È importante sottolineare Fare memoria, perché, come amiamo dire noi del SIAP qui a Palermo, non ricordiamo i fratelli caduti poiché, il ricordo è per coloro che dimenticano, per noi il ricordo è sempre ardente e attuale, nei luoghi di lavoro, nei racconti dei colleghi più anziani, nelle lapidi ad ogni metro … questa città puzza ancora di sangue e crediamo che la stessa sensazione venga vissuta da chi ha sperimentato il dramma di una vita rubata da mano mafiosa. Oggi per sollecitare l’impegno e lo sdegno è obbligatorio ricordare i 108 bambini uccisi brutalmente dalle mafie … uomini d’onore … onorata società , dov’è l’onore nell’omicidio di un bambino? Cosa mai può esserci di onorevole? Se già l’omicidio è imperdonabile quello di un bambino è sufficiente per dichiarare al mondo intero quanto schifosa sia la mafia, che non sa cosa sia l’onore, non sa cosa sia la dignità in questo mondo, Peppino Impastato in vita diede la migliore definizione per la mafia: “è una montagna di merda”.

Il più noto fra queste vittime innocenti è quello del piccolo Giuseppe di Matteo 12 anni, rapito, imprigionato, ucciso e sciolto nell’acido, meno noti Claudio Domino 11 anni ucciso con un colpo alla fronte poiché testimone di crimini e I piccolissimi gemelli di 6 anni che assieme alla mamma di 30 furono vittime della strage di Pizzolungo nell’attentato al giudice Palermo. E le donne? nell’immaginario comune l’onorata società le donne non le sfiora , nulla di più falso! Giuseppina Savona 12 anni raggiunta da un proiettile vagante a Palermo, Anna Prestigiacomo 15 anni uccisa a fucilate per rancori familiari, Graziella Campagna 17 anni uccisa a fucilate poiché nel suo lavoro in lavanderia aveva visto un’agenda di un boss messinese, Ida Castelluccio 20 anni e incinta, uccisa assieme al marito Agostino Antonino Poliziotto di Palermo. Nessun onore per queste bestie, nessuna dignità per loro e per quelli che pur non essendo affiliati vivono in quella zona d’ombra, nella connivenza silenziosa, obbligata o conveniente, nessuno spazio deve esserci nella nostra società per loro. In un contesto simile di dolore e sangue, tutti noi abbiamo l’obbligo morale di IMPEGNARCI , abbiamo l’obbligo morale di sollecitare leggi dure per i mafiosi e per i corrotti poiché la corruzione è terreno fertile per gli interessi delle mafie, abbiamo il dovere di sollecitare la politica e i governi affinché sostenga magistrati e forze dell’ordine con strumenti nuovi e Seri contro la lotta alle mafie e alla corruzione, che ritorni ad essere centrale per ogni governo. Abbiamo il dovere di rinviare al mittente, le solite proposte, che puntuali e ridicole ogni tanto ritornano, per ammorbidire o addirittura abolire il 41bis. Il dolore delle vittime è delle famiglie non si è mai ammorbidito. Non abbassiamo mai la guardia, l’impegno di tutti è il fertilizzante di una migliore e futura società. Il 21 Marzo fa anche il suo ingresso LA PRIMAVERA questo deve farci ben sperare“.