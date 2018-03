11 marzo 2018 22:28

Altra grave perdita in casa dei Veterani dello Sport. E’ scomparso Renzo Bardelli presidente della sezione UNVS di Pistoia dal 2007 al 2011. Bardelli, che è stato anche membro del Comitato di Redazione de Il Veterano e responsabile del progetto antidoping dell’Associazione, è mancato proprio nei giorni in cui l’Unione era impegnata in un Convegno su questo grave problema. Il mondo UNVS si stringe in un abbraccio solidale alle figlie Marta e Marisa e alle sue amate nipotine.