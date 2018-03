Nucleare: Calenda, giusto che cittadini conoscano lista siti per deposito

23 marzo 2018 11:57

Roma, 23 mar. (AdnKronos) – La pubblicazione della mappa dei siti adatti per il deposito nucleare “è un impegno preso con Parlamento e Ue”. Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda spiegando ad un utente la decisione di fare il decreto entro la prossima settimana: “perché -sottolinea- rischiamo che saltino accordi internazionali per lo stoccaggio temporaneo. Perché sono pronto a scommettere che il prossimo Governo non lo farà in tempi ragionevoli. Perché la lista c’è ed è giusto che i cittadini la conoscano”.