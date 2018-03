9 marzo 2018 22:43

Nord Corea, telefonata Trump-Xi: “Bene dialogo ma mantenere pressione”

Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping sui recenti sviluppi della situazione in Corea del Nord. I due leader, riporta una nota della Casa Bianca, hanno accolto con favore la prospettiva di un dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord e si sono impegnati nel mantenere la pressione e le sanzioni fino a quando la Corea del Nord non prenderà delle decisioni tangibili verso una completa, irreversibile e verificabile denuclearizzazione. Il presidente Trump ha espresso la speranza che il leader nordcoreano Kim Jon Un possa scegliere un percorso più luminoso per il futuro della Corea del Nord.

(AdnKronos)